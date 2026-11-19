Предполагаемая невеста рэпера Моргенштерна* Нирэль Маркус изучает программирование и владеет несколькими языками программирования. Подробности о девушке выяснило издание Super.ru

По данным журналистов, 23-летняя Габриэла живёт в израильском городе Ришон-ле-Ционе и является дочерью хабадского раввина Гая Маркуса. Девушка окончила университет Бар-Илан, а её профессиональные интересы связаны с информационными технологиями.

Судя по резюме Маркус, она изучает программирование и указывает среди своих навыков владение Python, Java и C#. При этом о её нынешнем месте работы не сообщается.

Информация о возможной помолвке 28-летнего Моргенштерна* появилась ранее в израильских СМИ. Девушку называют будущей супругой музыканта, который после принятия иудаизма сменил имя на Исраэль Йегуда.

Ещё летом артист рассказывал о желании жениться на еврейке. Для поиска спутницы он собирался воспользоваться традиционной системой знакомств через посредников — шидухом.

Сам рэпер пока публично не подтвердил сообщения о предстоящей свадьбе. Ранее он уже состоял в браке с блогером Диларой Зинатуллиной. Они поженились в 2021 году, однако спустя семь месяцев расстались.

Ранее Life.ru рассказывал, что предполагаемая невеста Моргенштерна* ещё в январе 2026 года готовилась к браку с другим мужчиной. Что произошло с прежними свадебными планами девушки, неизвестно.