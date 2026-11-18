Не только геополитика: Дмитриев назвал три главные темы саммита АТЭС в Китае
Дмитриев назвал инвестиции, технологии и партнёрство главными темами АТЭС
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За саммитом АТЭС пристально следят из-за геополитики, хотя у него есть и деловая повестка. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву три ключевые темы.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев Дмитриев назвал три главные темы саммита АТЭС в Китае. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Это инвестиции, много совместных инвестиций. Это технологии, потому что они меняют будущее. Это вообще выстраивание партнёрства», — отметил он.
Дмитриев подчеркнул, что участники форума научились выстраивать сотрудничество даже на фоне международных конфликтов.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин подтвердил запуск единого преференциального режима для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике с 1 января 2027 года. Новая система объединит действующие механизмы поддержки инвесторов на этих территориях. Сейчас там уже работают особые экономические инструменты, включая свободный порт Владивосток и территории опережающего развития.