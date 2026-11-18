За саммитом АТЭС пристально следят из-за геополитики, хотя у него есть и деловая повестка. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву три ключевые темы.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев Дмитриев назвал три главные темы саммита АТЭС в Китае. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Это инвестиции, много совместных инвестиций. Это технологии, потому что они меняют будущее. Это вообще выстраивание партнёрства», — отметил он.

Дмитриев подчеркнул, что участники форума научились выстраивать сотрудничество даже на фоне международных конфликтов.