Единый преференциальный режим для бизнеса заработает на Дальнем Востоке и в Арктике с 1 января 2027 года. Президент России Владимир Путин подтвердил сроки его запуска на деловом саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, назвав предстоящие изменения беспрецедентными по масштабу и охвату.

Новая система должна объединить подходы к поддержке инвесторов на огромной территории. Сейчас в регионе уже действуют специальные механизмы, включая территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток. По словам президента, они помогли привлечь капитал, открыть современные производства и создать высокооплачиваемые рабочие места.

Отдельное внимание уделят технологиям. На Дальнем Востоке и в Арктике планируется ввести особый правовой статус, позволяющий быстрее испытывать и внедрять беспилотники, промышленных роботов и искусственный интеллект.

«Будет дан старт беспрецедентному по масштабу и охвату единому преференциальному режиму для всего Дальнего Востока России и Арктики», — сказал Путин.

Российский лидер рассчитывает, что новые возможности заинтересуют не только отечественные компании, но и инвесторов из стран АТЭС. По его мнению, они смогут использовать российский рынок в том числе для проверки собственных инновационных разработок.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке законопроекта, который должен объединить действующие механизмы поддержки бизнеса. В сентябре глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о планах внести документ в Госдуму после формирования её нового состава. Предполагается, что единая территория опережающего развития охватит регионы, занимающие более половины площади России.

При этом Дальний Восток уже демонстрирует заметный рост инвестиционной активности. Как рассказывал Life.ru, за 11 лет в макрорегион привлекли около 25 триллионов рублей капитальных вложений. За этот же период совокупный валовой региональный продукт дальневосточных субъектов, по данным президента, увеличился более чем втрое. А на ВЭФ-2026 заключили 328 соглашений почти на 6,8 триллиона рублей, в том числе по промышленным и инфраструктурным проектам.