В Магаданской области появится территория опережающего развития (ТОР) «Колыма», где инвесторы планируют реализовать семь проектов на сумму более 88,4 млрд рублей. Постановление о её создании подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ожидается, что новые предприятия обеспечат региону не менее 2293 рабочих мест.

Новый режим охватит участки общей площадью около 158,8 тысячи гектаров в Ольском, Северо-Эвенском и Ягоднинском муниципальных округах, а также Магадане.

Среди крупнейших запланированных проектов — строительство центра обработки данных мощностью 150 МВт, открытие четырёхзвёздочной гостиницы в Магадане и создание пяти предприятий, связанных с разведкой и освоением месторождений медной руды.

Магаданская область до сих пор оставалась единственным регионом Дальнего Востока без собственной территории опережающего развития. Теперь такой механизм поддержки бизнеса будет действовать во всех 11 субъектах ДФО.

По словам вице-премьера, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Олега Кожемяко, при создании ТОР учитывались сложные климатические условия Колымы и логистические особенности региона.

При этом новый режим не заменит действующую особую экономическую зону Магаданской области. Два механизма поддержки будут работать параллельно, но не предполагают двойного предоставления одних и тех же льгот.

Для будущих резидентов предусмотрены налоговые и административные преференции. В частности, речь идёт о нулевых ставках налога на прибыль и имущество в первые пять лет при соблюдении установленных условий, льготной аренде земли и возможности применения процедуры свободной таможенной зоны. Минимальный объём капитальных вложений для резидентов составит 500 тысяч рублей.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев, управляющая компания будет сопровождать инвестиционные проекты на всех этапах реализации.

«Новые инвестиционные проекты в Магаданской области смогут рассчитывать на широкий набор преференций режима ТОР. Среди ключевых преимуществ — предоставление земельных участков в льготную аренду и инфраструктурное обеспечение. Резидентам также доступны налоговые льготы: нулевые ставки по налогу на прибыль и имущество в течение первых пяти лет, возможность применения процедуры свободной таможенной зоны», — прокомментировал Запрягаев.

По прогнозным расчётам, за первые десять лет проекты резидентов могут обеспечить более 12,65 млрд рублей поступлений в бюджеты и государственные внебюджетные фонды. В долгосрочной перспективе власти рассчитывают не только развить горнодобывающую отрасль, но и расширить экономику региона за счёт информационных технологий и туризма.

Ранее Life.ru рассказывал о новой стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года, предполагающей поддержку высокотехнологичных производств, создание рабочих мест и развитие инфраструктуры. Одно из её направлений — совершенствование преференциальных режимов для инвесторов.