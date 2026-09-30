Путин: Единая ТОР Дальнего Востока и Арктики должна заработать с 1 января

Единая территория опережающего развития Дальнего Востока и Арктики должна заработать с 1 января 2027 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на первом заседании Госдумы IX созыва.

Глава государства напомнил, что идею единого преференциального режима для этих территорий он предложил на Восточном экономическом форуме. По словам Путина, новый механизм должен стать масштабной системой поддержки бизнеса, основанной на уже накопленном опыте развития макрорегиона. Президент отметил, что по ряду показателей Дальний Восток развивается быстрее среднероссийских темпов. Эту тенденцию, по его словам, необходимо сохранить и поддержать.

«Такая единая территория опережающего развития должна заработать с 1 января будущего года, уже через три месяца», — сказал Путин.

Ранее Life.ru подводил итоги Восточного экономического форума 2026 года, где Путин в том числе говорил о новом этапе развития Дальнего Востока и Арктики. На форуме обсуждались инвестиционные льготы, инфраструктура, Северный морской путь, энергетика и новые предприятия. По итогам ВЭФ было подписано 328 соглашений почти на 6,8 трлн рублей.