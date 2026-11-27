Россия неоднократно фиксировала случаи использования воздушного пространства Латвии и других прибалтийских государств украинскими беспилотниками, направлявшимися к российским объектам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нами не раз фиксировались случаи предоставления Латвией, а также другими прибалтийскими странами своего воздушного пространства для пролёта дронов ВСУ с целью осуществления террористических атак по российским объектам», — подчеркнула дипломат.

Соответствующее заявление Захарова сделала в комментарии относительно планов латвийского правительства принять «декларацию о дерусификации». В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что действия Риги направлены на дальнейшее обострение отношений с Москвой.

Представитель МИД также раскритиковала военную поддержку Украины со стороны Латвии. По её оценке, республика последовательно вовлекается в противостояние с Россией, в том числе через поставки вооружений и сотрудничество с НАТО.