Не только Латвия: Захарова обвинила страны Балтии в предоставлении неба дронам ВСУ
Захарова обвинила Латвию в предоставлении воздушного пространства дронам ВСУ
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Россия неоднократно фиксировала случаи использования воздушного пространства Латвии и других прибалтийских государств украинскими беспилотниками, направлявшимися к российским объектам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Нами не раз фиксировались случаи предоставления Латвией, а также другими прибалтийскими странами своего воздушного пространства для пролёта дронов ВСУ с целью осуществления террористических атак по российским объектам», — подчеркнула дипломат.
Соответствующее заявление Захарова сделала в комментарии относительно планов латвийского правительства принять «декларацию о дерусификации». В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что действия Риги направлены на дальнейшее обострение отношений с Москвой.
Представитель МИД также раскритиковала военную поддержку Украины со стороны Латвии. По её оценке, республика последовательно вовлекается в противостояние с Россией, в том числе через поставки вооружений и сотрудничество с НАТО.
Ранее Латвия, Литва и Эстония официально отвергли обвинения в предоставлении своего воздушного пространства украинским беспилотникам. Представители трёх государств заявили, что не давали разрешения на использование их территории для атак по российским объектам. Эти заявления прозвучали после предупреждения Москвы о недопустимости подобных действий.