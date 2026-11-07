Растительные масла и орехи помогут поддержать здоровье кожи губ в холодное время года, поскольку недостаток жиров в рационе способен усугубить воспаление. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, осенью и зимой многие сталкиваются с метеорологическим хейлитом — воспалением губ, возникающим под воздействием погодных условий. Холодный ветер и перепады температуры вызывают сухость, шелушение и болезненные трещины. Дополнительно ситуацию ухудшает отопление, которое сильно высушивает воздух в помещениях.

Чтобы защитить губы, дерматолог советует регулярно пользоваться гигиенической помадой, особенно перед выходом на улицу. При этом после умывания важно удалять с кожи остатки воды: испаряясь, она может усиливать сухость.

Не менее важную роль играет питание. Галлямова объяснила, что недостаток жиров способен провоцировать обострение хейлита, поэтому в рацион стоит включать растительные масла и орехи. Эти продукты помогут обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Однако причиной трещин и воспаления не всегда становится погода. Иногда проблема связана с кариесом или зубным камнем, которые могут служить очагами инфекции. Ещё одним возможным фактором врач назвала стрептококковую инфекцию.

Если воспаление вызвано инфекцией или стоматологическими заболеваниями, обычного бальзама для губ будет недостаточно. В таких случаях специалист рекомендует обратиться к дерматологу, который установит причину и подберёт необходимое лечение.