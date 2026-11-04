Хватит одного плода: Россиянам раскрыли пользу и вред манго
В Роскачестве назвали манго ценным источником витаминов, минералов и углеводов
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Манго содержит клетчатку, витамины и минералы, однако увлекаться им не стоит. Одного плода в день достаточно с учётом общей нормы потребления фруктов и ягод, рассказали специалисты Роскачества.
«Рекомендуемая норма для всех фруктов и ягод составляет 300–400 г в день, поэтому одного плода манго в день будет достаточно», — отметили эксперты в беседе с RT.
Клетчатка в мякоти помогает работе кишечника, а каротиноиды и витамин А важны для зрения и здоровья кожи. Также манго содержит витамин С, витамины группы В, калий и магний.
При этом фрукт может вызывать аллергические реакции, вещества в кожуре — дерматит, а незрелые плоды — раздражать слизистую желудка. Людям с сахарным диабетом лучше ограничивать размер порции.
Выбирать манго следует по упругости кожуры и сладкому фруктовому аромату: цвет сам по себе не определяет спелость. Разрезанный плод эксперты советуют хранить в холодильнике не более суток.
Ранее диетолог предупредила, что привычка заменять завтрак фруктовыми смузи и соками может привести к избытку сахаров в рационе. Регулярное чрезмерное потребление таких напитков она связала с риском накопления жира в печени.