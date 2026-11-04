Термос с кашей и консервы: Как питаться в командировке без вреда для ЖКТ
Диетолог Соломатина: В командировке особенно важно сохранить полноценный рацион
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Полноценное питание в командировке можно организовать даже без кухни — с помощью круп, овощей, молочных продуктов и консервов. Какие блюда помогут сохранить привычный рацион, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с радио Sputnik.
По словам специалиста, смена обстановки и стресс могут ухудшать работу желудочно-кишечного тракта даже у здорового человека. Поэтому в поездке особенно важно следить за составом еды.
«Белки, жиры, углеводы у нас обязательно должны присутствовать, естественно, клетчатку не забываем, иначе с пищеварением могут быть проблемы, особенно в командировках», — подчеркнула медик.
На завтрак она предложила кашу с фруктами, сухофруктами или орехами. Например, гречку можно запарить на ночь в термосе, а при чувствительном пищеварении — воспользоваться детской кашей, которую достаточно развести водой.
В обед крупа подойдёт как гарнир к мясным или рыбным консервам. Дополнить её можно овощами и зеленью, а другими источниками белка станут сыр или творог. Для ужина подойдёт сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами либо лаваш с рыбой, яйцом и зеленью.
Ранее гастроэнтеролог объяснила, что перенос основной части рациона на вечер может усиливать изжогу. Чтобы избежать переедания перед сном, питание стоит заранее планировать с учётом рабочего расписания.