Тошнота до завтрака может быть связана с длительным перерывом в питании, снижением сахара в крови или заболеваниями пищеварительной системы. Об этом гастроэнтеролог Ксения Нейман рассказала «Вечерней Москве».

По словам врача, натощак желудочная кислота может раздражать слизистую, а сильные сокращения пустого желудка — вызывать дискомфорт. При снижении уровня глюкозы к тошноте могут добавляться слабость и раздражительность.

Среди возможных причин также язвенная болезнь, эрозии и воспаление слизистых желудка, пищевода или двенадцатиперстной кишки. При заболеваниях печени и желчного пузыря неприятные ощущения иногда сопровождаются горечью во рту.

Отдельные факторы — гормональные изменения при беременности и лекарства. Чтобы справиться с симптомом, важно установить его причину. Если заболеваний нет, врач рекомендует избегать длительных перерывов между едой и завтракать, включая в утренний приём пищи белки и углеводы.