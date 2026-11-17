Россия, скорее всего, предпочтёт провести следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова. Однако, по её словам, Швейцария уже несколько раз предлагала принять делегации у себя.

В беседе с «Лентой.ру» сенатор допустила такой вариант. В то же время она подчеркнула, что Москва, вероятно, захочет вернуться туда, где прошла предыдущая встреча. Делегации России, Украины и США встречались в столице ОАЭ 10 и 11 ноября.

Ранее газета La Repubblica сообщила, что европейские лидеры предложили три площадки для следующего раунда переговоров по Украине: Швейцарию, Норвегию и Турцию. По данным издания, европейские страны рассчитывают помочь американским посредникам.