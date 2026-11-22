Грязный мангал, оставленный под дождём и снегом до весны, может встретить хозяев ржавчиной, испорченными решётками и повреждённым покрытием. Поэтому перед тем, как отправить оборудование на зимовку, важно не просто убрать остатки угля, но и обработать металл, просушить детали и подобрать место для хранения. Как подготовить мангал или гриль к холодам, Life.ru рассказал Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру.

По словам специалиста, начинать нужно с очистки оборудования от золы, угля, жира и остатков пищи. Решётки следует обработать щёткой и средством от нагара. При сильных загрязнениях пригодится специальный очиститель для грилей. После обработки поверхности, соприкасающиеся с продуктами, необходимо тщательно промыть и полностью высушить.

Подготовка к зиме зависит от материала и конструкции оборудования. Стальной мангал после очистки нужно осмотреть: если на нём появились следы ржавчины или повреждения защитного слоя, покрытие при необходимости можно восстановить подходящей термостойкой краской. Для наружных металлических поверхностей также подойдут специальные антикоррозийные составы. Максим Соколов Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру

Чугунным решёткам и деталям требуется особое внимание: они чувствительны к влаге, поэтому их необходимо полностью высушить, а затем для дополнительной защиты можно слегка смазать растительным маслом.

У газового гриля перед зимовкой нужно перекрыть подачу газа, отсоединить баллон и очистить горелки от загрязнений. При этом заливать их водой нельзя, а сам баллон следует хранить отдельно, соблюдая требования пожарной безопасности. Электрические компоненты также нельзя промывать большим количеством воды. Кроме того, эксперт не советует использовать бытовую химию, не предназначенную для грилей и поверхностей, контактирующих с пищей.

Отдельные правила действуют для керамических моделей, в том числе камадо. Такое оборудование нужно беречь от ударов и резких перепадов температуры. Для обслуживания могут пригодиться щётки, скребок и средства для удаления жира и нагара. Шампуры, щипцы, термометры и другие принадлежности лучше убрать отдельно — в контейнер или чехол.

«Лучшее место для зимнего хранения мангала или гриля — сухое закрытое помещение, например гараж, кладовая или хозяйственный блок. Если оборудование остается на улице, его стоит накрыть влагостойким защитным чехлом, который при этом не препятствует вентиляции. Это поможет уменьшить воздействие осадков и снизить риск появления коррозии», — заключил эксперт.