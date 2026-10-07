Дачный сезон закрыли слишком рано: Эти работы ещё заставят россиян вернуться на участок

Убирать лопаты и прощаться с дачей до весны в начале октября ещё рано. До наступления устойчивых холодов нужно закончить сбор урожая, обработать сад и теплицу, подготовить грядки и успеть с посадками, рассказала Life.ru агроном и специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур Октябрина Ганичкина.

В октябре ещё рано завершать дачный сезон, работ очень много. Во-первых, если какой-то урожай остался, нужно убрать его до конца. Октябрина Ганичкина Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном

Пока сохраняется тёплая погода, Ганичкина советует провести осеннюю обработку сада от болезней и вредителей. По её словам, после сырого сезона на деревьях могли сохраниться парша и мучнистая роса. Использовать подходящие инсектициды и фунгициды следует строго по инструкции, а саму обработку агроном рекомендует успеть провести при температуре не ниже +12 °C.

Отдельный фронт работ ждёт владельцев теплиц. После уборки огурцов, баклажанов и других культур нужно вынести ботву, обработать помещение от вредителей, промыть конструкцию и привести в порядок грунт. Старую землю при необходимости можно заменить, а свежую — дополнить новым слоем. Освободившиеся грядки Ганичкина советует перекопать и подготовить к следующему сезону. С сидератами, по её оценке, в большинстве случаев уже поздновато — посев лучше перенести на весну.

Ещё одна срочная задача — посадка озимого чеснока. По словам Ганичкиной, сделать это желательно примерно до 12–15 октября.

«Вот я завтра еду к нашей народной артистке Кларе Новиковой, буду помогать ей высаживать чеснок», — поделилась агроном.

Продолжать можно и посадку ягодных, плодовых культур и многолетних цветов, если саженцы продаются с закрытой корневой системой. При подходящей погоде работы допустимы и позже — пока земля не промёрзла. Ганичкина советует не копать огромные ямы: достаточно лунки по размеру земляного кома, после чего растение нужно хорошо замульчировать, например торфом слоем примерно до 10 сантиметров.

Ранее Life.ru рассказывал, что первые осенние заморозки ещё не означают, что растения пора немедленно укутывать на зиму. Агроном Владимир Викулов советовал ориентироваться на устойчивое ночное похолодание: в Московской области подходящий момент обычно наступает во второй половине октября или ближе к началу ноября. Поэтому торопиться с зимним укрытием так же не стоит, как и слишком рано окончательно закрывать сезон.