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Регион
Опубликовано 29 октября, 21:15

Не только политическая свобода: Путин объяснил, что означает настоящая независимость в современном мире

Путин заявил, что независимость сегодня невозможна без цифрового суверенитета

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Настоящая независимость государств сегодня не ограничивается политическим суверенитетом — она должна распространяться на экономику, финансы и цифровую сферу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка в Москве.

«В ходе дискуссии и вчера, и сегодня мы слышали неоднократно от наших друзей африканских, что подлинная независимость на сегодняшний день означает цифровую независимость, означает финансовую независимость, экономическую независимость в широком смысле этого слова», — сказал глава государства.

По словам Путина, африканские лидеры неоднократно поднимали эту тему во время переговоров. Президент также обратил внимание на стремление стран континента активнее участвовать в принятии международных решений, добавив, что Россия поддерживает этот подход.

Путин заявил о стремлении России к стратегическому партнёрству с Африкой
Путин заявил о стремлении России к стратегическому партнёрству с Африкой

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия входит в число трёх стран мира, обладающих полным набором технологий для обеспечения цифрового суверенитета. По его словам, такими возможностями располагают также США и Китай. Президент отметил готовность Москвы делиться современными цифровыми решениями с африканскими партнёрами.

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Юрий Лысенко
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