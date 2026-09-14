Не только привычка к брендам: Почему россияне активно скупают зарубежные корма для животных

Импортные корма остаются востребованными прежде всего в узких ветеринарных сегментах, где российские производители пока не могут полностью закрыть потребности владельцев животных. Об этом НСН рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Во втором квартале 2026 года поставки кормов из-за рубежа выросли на 21,6% год к году — до 15,8 тыс. тонн. Российское производство за тот же период увеличилось на 14,3%, до 443,4 тыс. тонн. Почти 90% импорта пришлось на сухие корма и лакомства.

Шеляков считает, что часть покупателей вернулась к зарубежной продукции из-за претензий к цене и качеству некоторых отечественных кормов после резкого расширения их производства. Участники рынка называют среди причин роста импорта также укрепление рубля и восстановление поставок отдельных зарубежных марок.

Отдельной проблемой остаются специализированные рационы для животных с заболеваниями. По словам Шелякова, выпуск такой продукции требует сложных технологий, а спрос сравнительно невелик, поэтому российские компании в основном ориентируются на массовый сегмент.

«Российские производители больше ориентированы на массового потребителя, а узкий сегмент остаётся за импортными компаниями», — объяснил ветеринар.

При этом зарубежное происхождение само по себе не гарантирует качество. Шеляков отметил, что жалобы встречаются и на известные иностранные марки, а отечественным производителям, по его мнению, не хватает рекламы и разъяснительной работы с владельцами животных.

Ранее Life.ru рассказывал, что миски с так называемым «вечным кормом» могут дезориентировать кошек и собак и провоцировать их царапать или грызть изделие. Ветеринар предупреждал, что при негерметичной конструкции запах настоящей еды способен привлекать питомца, а постоянный контакт с пластиком и эпоксидной смолой — навредить его здоровью.