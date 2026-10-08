«Не только про кошелёк»: Почему гаражные распродажи превращаются в городские события

Гаражные распродажи и обмен вещами всё чаще становятся для россиян не только способом сэкономить, но и поводом для живого общения и поддержки знакомых. Об этом рассказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии RuNews24.ru.

По его словам, люди нередко покупают вещи у друзей и знакомых даже тогда, когда сами в них не особенно нуждаются. Таким способом человек может выразить поддержку, сделать комплимент продавцу и укрепить личный контакт.

«Гаражные распродажи — это не только про кошелёк и вещи, но и про общение, и про особую атмосферу интересного места», — отметил Якубович.

Эксперт считает, что такие форматы особенно востребованы на фоне роста цифрового общения. Людям не хватает возможности встретиться лично, обсудить покупки, поторговаться и услышать историю конкретной вещи.

При этом подобные мероприятия постепенно превращаются в самостоятельные городские события. Гаражные распродажи проводят во дворах, кафе и общественных пространствах, дополняя их музыкой, локальными маркетами и площадками для бесплатного обмена.

Якубович привёл в пример проекты в Москве, Барнауле, Подольске и Нижнем Новгороде. По его оценке, такие встречи помогают формировать локальные сообщества и укреплять социальные связи между людьми.

Ранее Павел Деревянко с женой Зоей Фуць устроили стихийную распродажу одежды своего бренда на Кузнецком Мосту, и актёр лично предлагал прохожим мерить вещи прямо на улице. Скидок он не обещал из-за недешёвого производства, а выручку планирует вложить в строительство дома — первую прибыль супруги уже направили на запуск второго производства.