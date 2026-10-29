Не только продукты, но и доброе слово: Патриарх Кирилл рассказал о помощи церкви жителям Алёшек

Священнослужители Русской православной церкви доставляют гуманитарную помощь жителям Алёшек Херсонской области и оказывают им духовную поддержку. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеообращении, опубликованном ИС «Вести».

Ранее военный корреспондент рассказал о подготовке «дороги жизни» для эвакуации жителей Алёшек. По его данным, около полутора тысяч человек остаются в городе без электричества и водопровода. Чтобы обеспечить проезд гуманитарных колонн, сапёры расчищают маршруты от мин, а ремонтные подразделения убирают с дорог остовы автомобилей, уничтоженных дронами. После завершения работ желающие смогут покинуть город, а оставшимся доставят продукты, лекарства, генераторы и топливо.