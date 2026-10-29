Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября, 18:22

Не только продукты, но и доброе слово: Патриарх Кирилл рассказал о помощи церкви жителям Алёшек

Патриарх Кирилл: Священнослужители доставляют гуманитарную помощь жителям Алёшек

Патриарх Кирилл. Обложка © Life.ru

Патриарх Кирилл. Обложка © Life.ru

Священнослужители Русской православной церкви доставляют гуманитарную помощь жителям Алёшек Херсонской области и оказывают им духовную поддержку. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеообращении, опубликованном ИС «Вести».

«Священнослужители и сотрудники патриаршей гуманитарной миссии также оказывают помощь местным жителям, доставляют бытовые, продуктовые и гуманитарные наборы, духовно поддерживают людей, ставших заложниками тяжёлой ситуации», — подчеркнул предстоятель РПЦ.

От муки до инсулина: В Алёшки везут десятки тонн помощи по просьбам жителей
От муки до инсулина: В Алёшки везут десятки тонн помощи по просьбам жителей

Ранее военный корреспондент рассказал о подготовке «дороги жизни» для эвакуации жителей Алёшек. По его данным, около полутора тысяч человек остаются в городе без электричества и водопровода. Чтобы обеспечить проезд гуманитарных колонн, сапёры расчищают маршруты от мин, а ремонтные подразделения убирают с дорог остовы автомобилей, уничтоженных дронами. После завершения работ желающие смогут покинуть город, а оставшимся доставят продукты, лекарства, генераторы и топливо.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Гуманитарная операция в Алёшках
  • РПЦ
  • Патриарх Кирилл
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar