Полторы тысячи человек без света и воды: В Алёшках готовят «дорогу жизни» для эвакуации

Около полутора тысяч человек остаются без электричества и водопровода в городе Алёшки Херсонской области, где продолжается подготовка гуманитарной операции. Об этом сообщил военный корреспондент ИС «Вести» Леонид Муравьёв.

По его словам, в городе сложилась тяжёлая гуманитарная ситуация. Для жителей, желающих покинуть Алёшки, планируется организовать эвакуацию, а тем, кто решит остаться, доставят всё необходимое для жизни.

«По последним данным, в блокадном городе без каких-либо благ цивилизации остаётся около полутора тысяч человек. Для тех же, кто всё-таки решит остаться, автоколонной доставят продукты питания, лекарства, генераторы и топливо для них», — рассказал Муравьёв.

Подготовка гуманитарных маршрутов началась после введения локального режима прекращения огня. Он действует с четырёх часов утра 27 октября и должен обеспечить безопасную доставку помощи и выезд гражданского населения.

«Проезду мешают не только мины, но и сожжённые украинскими дронами остовы автомобилей. Сразу за сапёрами на «дорогу жизни» выходят бойцы ремонтно-технических подразделений», — сообщил журналист.

Специалистам предстоит расчистить маршруты и подготовить их для проезда транспорта. После этого в Алёшки смогут отправиться машины с продовольствием, медикаментами, генераторами и топливом, а жители, пожелавшие уехать, получат возможность эвакуироваться.