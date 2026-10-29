Полторы тысячи человек без света и воды: В Алёшках готовят «дорогу жизни» для эвакуации
ИС «Вести»: В Алёшках около 1,5 тысячи человек остаются без света и воды
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Около полутора тысяч человек остаются без электричества и водопровода в городе Алёшки Херсонской области, где продолжается подготовка гуманитарной операции. Об этом сообщил военный корреспондент ИС «Вести» Леонид Муравьёв.
По его словам, в городе сложилась тяжёлая гуманитарная ситуация. Для жителей, желающих покинуть Алёшки, планируется организовать эвакуацию, а тем, кто решит остаться, доставят всё необходимое для жизни.
«По последним данным, в блокадном городе без каких-либо благ цивилизации остаётся около полутора тысяч человек. Для тех же, кто всё-таки решит остаться, автоколонной доставят продукты питания, лекарства, генераторы и топливо для них», — рассказал Муравьёв.
Подготовка гуманитарных маршрутов началась после введения локального режима прекращения огня. Он действует с четырёх часов утра 27 октября и должен обеспечить безопасную доставку помощи и выезд гражданского населения.
«Проезду мешают не только мины, но и сожжённые украинскими дронами остовы автомобилей. Сразу за сапёрами на «дорогу жизни» выходят бойцы ремонтно-технических подразделений», — сообщил журналист.
Специалистам предстоит расчистить маршруты и подготовить их для проезда транспорта. После этого в Алёшки смогут отправиться машины с продовольствием, медикаментами, генераторами и топливом, а жители, пожелавшие уехать, получат возможность эвакуироваться.
Ранее президент РФ Владимир Путин обвинил ВСУ в создании гуманитарной катастрофы в Алёшках Херсонской области. Выступая на саммите Россия — Африка, российский лидер подчеркнул, что тяжёлая ситуация в городе складывалась на протяжении длительного времени, а украинские военные минировали подступы к населённому пункту, препятствуя безопасному передвижению людей и доставке необходимой помощи.