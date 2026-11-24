Трое работников молочных ферм в американском штате Вашингтон заразились птичьим гриппом H5N1, один из них умер. Все случаи лабораторно подтверждены, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Заболевшие трудились в округе Якима, где ранее обнаружили инфекцию у крупного рогатого скота. Генетический анализ показал, что выявленные у людей вирусы практически совпадают с возбудителями, циркулирующими среди местных молочных коров. При этом пока неизвестно, работали ли пациенты на одной ферме.

Болезнь у заражённых протекала по-разному. Первый пациент столкнулся с насморком, раздражением глаз, мышечной и головной болью, однако госпитализация ему не понадобилась. Третий перенёс конъюнктивит и также обошёлся без лечения в стационаре.

У второго заболевшего, имевшего хронические заболевания, развилось тяжёлое поражение дыхательной системы. Его госпитализировали, но спасти не смогли — мужчина скончался 1 ноября. По данным ВОЗ, это первый зарегистрированный в мире летальный случай птичьего гриппа после контакта с заражёнными молочными коровами или связанной с ними средой.

Специалисты продолжают наблюдение за людьми, контактировавшими с пациентами и больными животными. Признаков передачи вируса от человека к человеку не обнаружено. ВОЗ оценивает угрозу для населения в целом как низкую, хотя для работников животноводческих хозяйств риск считается более высоким — от низкого до умеренного.

Ранее Life.ru рассказывал о способности птичьего гриппа поражать не только птиц, но и других млекопитающих. Зоолог Екатерина Блидченко объясняла, что у заражённых диких животных иногда возникают неврологические нарушения, способные влиять на их поведение. При этом установить причину таких изменений можно только после ветеринарного обследования.