Более 51,8 миллиона человек привились от гриппа в России в рамках всероссийской кампании по вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Неделей ранее ведомство отчитывалось о 45,4 миллиона вакцинированных. Таким образом, за это время число привившихся увеличилось более чем на 6,4 миллиона человек.

Кампания по вакцинации продолжается в регионах страны. Роспотребнадзор ранее призывал уделять особое внимание прививкам для людей из групп риска.