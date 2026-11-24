В России число привившихся от гриппа превысило 51 миллион
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Более 51,8 миллиона человек привились от гриппа в России в рамках всероссийской кампании по вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Неделей ранее ведомство отчитывалось о 45,4 миллиона вакцинированных. Таким образом, за это время число привившихся увеличилось более чем на 6,4 миллиона человек.
Кампания по вакцинации продолжается в регионах страны. Роспотребнадзор ранее призывал уделять особое внимание прививкам для людей из групп риска.
Ранее, 17 ноября, Роспотребнадзор сообщал, что прививки от гриппа сделали более 45,4 миллиона россиян. Тогда в ведомстве также напомнили, что вакцинация особенно важна для маленьких детей, пожилых людей, беременных женщин и граждан с хроническими заболеваниями.