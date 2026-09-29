Птичий грипп «‎превратил» в собак: Названа неожиданная причина выхода медведей к людям

Бешенство, вирусные поражения головного мозга и тяжёлые паразитарные инфекции могут быть одной из причин нетипичного поведения медведей и их выхода к людям. Об этом рассказала зоолог, сотрудник отдела науки национального парка «Земля леопарда» Екатерина Блидченко. По её словам, на поведение животных способен влиять, в частности, мутировавший птичий грипп, который может вызывать поражение головного мозга.

«Мировой опыт показывает, что животные, которые проявляют нетипичное поведение — дружелюбное или, наоборот, агрессивное, часто имеют патологии. Одно из главных заболеваний — это бешенство, которое изменяет поведение медведя», — сказала специалист ТАСС.

По словам Блидченко, известны случаи, когда бешенство подтверждалось у медведей, заходивших в дома и нападавших на людей. Заболевание действительно поражает центральную нервную систему и способно резко менять поведение заражённых животных.

Зоолог также рассказала о случаях поражения медведей вирусными энцефалопатиями в Северной Америке. В том числе, по её словам, речь идёт о высокопатогенном птичьем гриппе. Такие инфекции у диких млекопитающих, включая медведей, действительно могут сопровождаться неврологическими нарушениями.

«Молодые особи приходят, начинают вести себя как собаки, люди их начинают гладить, трогать. Потом медведь резко переходит в агрессию», — отметила Блидченко.

При этом подобное поведение само по себе не позволяет установить заболевание — для этого требуется ветеринарное обследование. Ещё одной возможной причиной специалист назвала тяжёлый трихинеллёз. Этот паразит действительно встречается у медведей и при тяжёлом течении способен вызывать выраженные мышечные боли и слабость. Блидченко считает, что после конфликтных случаев с хищниками необходимо проводить полноценное исследование животных на заболевания, способные повлиять на их поведение.

Проблема выходов медведей к людям в этом сезоне особенно заметна в ряде российских регионов. По опубликованным данным, в 2026 году от нападений хищников погибли 21 человек. Ранее Life.ru рассказывал о статистике смертельных нападений и регионах, где ситуация оказалась наиболее напряжённой.