В преддверии Нового года россиянам стоит выбирать весёлые спектакли, комедии и юмористические чтения, чтобы встретить праздник с хорошим настроением. Об этом Life.ru рассказала балетный критик Ирина Бартновская. По её словам, в непростые времена желание отвлечься от переживаний и посмеяться совершенно естественно.

Чем сложнее время, тем больше спрос на какое-то веселье — это нормально. Было бы странно, если бы в сложные времена хотелось бы добивать себя трагедиями Ирина Бартновская балетный критик

Одним из лучших вариантов для праздничного досуга Бартновская назвала мюзикл «Хорошенькое дельце, или Непыльная работёнка» с музыкой Джорджа и Айры Гершвинов в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. Постановку критик считает особенно удачной для тех, кто хочет получить заряд положительных эмоций.

Ещё одна личная рекомендация эксперта — спектакли и литературные чтения Александра Цыпкина. Бартновская выделила программу «Burnt in the USSR», отметив, что даже в серьёзных произведениях писателя всегда находится место юмору.

«Ты выходишь оттуда с глазами, полными слёз от смеха», — поделилась критик впечатлениями от выступлений Цыпкина.

Любителям балета эксперт посоветовала обратить внимание на «Конька-Горбунка» и «Золушку» в Мариинском театре, а также на «Тщетную предосторожность» в Михайловском. По её оценке, эти постановки способны рассмешить зрителей не хуже привычных комедий. При этом даже знаменитый «Щелкунчик» может подарить не только сказочную атмосферу, но и весёлые моменты.

Бартновская добавила, что стремление к лёгким историям перед праздниками объясняет и популярность рождественских фильмов, включая «Один дома» и «Отпуск по обмену».

«В Новый год надо входить в хорошем настроении. Поэтому люди хотят смеяться, а не плакать. Плакать мы всегда успеем», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru вместе с Ириной Бартновской и Анастасией Волочковой выяснил, где посмотреть «Щелкунчика» перед Новым годом. Критик посоветовала присмотреться к театрам Новосибирска, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону, отметив, что достойные постановки можно найти и за пределами Москвы и Петербурга. Она также напомнила, что вне праздничного сезона билеты на балет могут стоить дешевле.