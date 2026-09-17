Не только школа: Врач объяснила, почему осенью у детей чаще находят вшей

Случаи педикулёза у детей чаще выявляют в сентябре и октябре из-за возвращения в школы и детские сады, а также плановых осмотров в начале учебного года. Об этом рассказала врач-инфекционист Российской детской клинической больницы Минздрава России Дарья Намазова агентству городских новостей «Москва».

По её словам, головной педикулёз встречается круглый год, но имеет сезонные колебания. В тёплые месяцы условия для жизнедеятельности и размножения вшей становятся благоприятнее, а после каникул дети вновь оказываются в тесном контакте друг с другом.

Чаще всего паразиты передаются во время игр, объятий, совместных занятий и фотографирования, когда головы детей находятся рядом. Заразиться также можно через расчёски и другие предметы ухода за волосами. Через головные уборы, подушки, шлемы и полноразмерные наушники передача тоже возможна, если ими пользуются несколько человек подряд.

На ранней стадии ребёнок может не жаловаться на зуд. По словам инфекциониста, насторожить родителей способны нарушения сна, раздражительность и частые пробуждения ночью, поскольку неприятные ощущения могут усиливаться вечером.

«Диагноз обычно устанавливают по сочетанию нескольких признаков: зуда кожи головы, расчёсов и обнаружения живых вшей или гнид», — объяснила Намазова.

Врач советует регулярно осматривать волосы ребёнка при ярком освещении и использовать специальный металлический гребень с частыми зубьями. Если педикулёз обнаружен, Намазова рекомендует обратиться к врачу для подбора препарата и отказаться от народных методов лечения, способных вызвать раздражение кожи.

Ранее Life.ru рассказывал, почему в сентябре дети начинают чаще болеть после возвращения в школы. Педиатр Екатерина Морозова объясняла, что рост заболеваемости связан прежде всего с возвращением школьников в большие коллективы, где увеличивается число контактов. Специалист также советовала после каникул постепенно восстанавливать режим сна и следить за питанием и физической активностью ребёнка.