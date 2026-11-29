Переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков признался, что во время переговоров в Кремле с американской делегацией старался воспроизводить даже жесты российского лидера. О профессиональных тонкостях он рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам дипломата, для полноценной передачи смысла сказанного одного знания иностранного языка бывает недостаточно. Важную роль играют интонации, изменения голоса и невербальные средства общения.

Садыков также признался, что участники международных переговоров порой настолько увлекаются разговором, что забывают делать паузы для переводчика. В таких ситуациях приходится прибегать к специальным приёмам, позволяющим сокращать объём речи без потери смысла. При этом самостоятельно прерывать выступающего на официальных встречах переводчику, как правило, не стоит.

Садыков занимает должность старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД России. Помимо дипломатической работы, он преподаёт межкультурную коммуникацию.