Переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков ещё в студенческие годы удивлял преподавателей Московского государственного лингвистического университета вдумчивым отношением к английскому языку и исключительной работоспособностью. Об этом РИА «Новости» рассказала декан факультета английского языка МГЛУ Ксения Голубина.

«Алексей всегда удивлял нас своим бережным, вдумчивым отношением к языку, умением упорно работать как в аудитории, так и самостоятельно», — поделилась преподавательница.

По словам Голубиной, будущего переводчика российского президента интересовали буквально все тонкости английского языка — от произношения и стилистических нюансов до повседневной лексики и особенностей языка англоязычных СМИ. Он одинаково серьёзно подходил как к свободному общению, так и к научному анализу текстов.

Особенно преподавателям запомнились дисциплинированность Садыкова и его постоянная готовность осваивать новые знания. При этом будущий дипломат проявлял себя не только в учёбе. Во время обучения он активно участвовал в постановках Английского театра МГЛУ.

Ранее Голубина рассказывала, что именно театральный опыт мог помочь Садыкову развить выразительную манеру выступлений. По её мнению, занятия на сцене раскрыли творческую сторону будущего переводчика и научили его уверенно держаться перед публикой.

Алексей Садыков окончил МГЛУ в 2008 году. Сейчас он занимает должность старшего советника департамента лингвистического обеспечения МИД России. Широкую известность специалист получил после переговоров Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, состоявшихся в Кремле 12 ноября. Садыков также работал на российско-американском саммите на Аляске в августе 2025 года.