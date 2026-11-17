Переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков ещё в студенческие годы выделялся исключительными способностями и считался одним из лучших на своём курсе. Причём преподаватели высоко оценивали не только его владение иностранными языками. Подробности учёбы специалиста выяснил RT.

По словам собеседника издания, Садыков демонстрировал выдающиеся результаты по самым разным дисциплинам. Особенно впечатлила педагогов его работа по философии.

«Ныне покойный профессор Мялкин назвал его курсовую по философии достойной кандидатской, настолько глубоко она была проработана», — рассказал источник.

Повышенное внимание к личности переводчика возникло после переговоров Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Кадры встречи разошлись по социальным сетям, где пользователи восхитились профессионализмом Садыкова, его выразительной речью и умением передавать интонации российского лидера.

Ранее Life.ru сообщал о реакции Алексея Садыкова на внезапную известность после переговоров в Кремле. Переводчик скромно оценил интерес пользователей и напомнил, что его работа заключается в точной передаче слов участников международных встреч. Издание также отметило, что ещё в январе 2026 года Стив Уиткофф назвал Садыкова легендой и высоко оценил его голос.