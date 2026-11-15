Переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков, ставший звездой соцсетей после переговоров в Кремле с представителями США, скромно отреагировал на внезапную популярность. В беседе с корреспондентом Zvezdanews он подчеркнул, что просто старается хорошо выполнять свою работу.

«Мы делаем нашу работу. Я и мои друзья стараемся делать её хорошо», — сказал старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России.

Внимание пользователей Садыков привлёк после встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая состоялась 12 ноября в Москве. Опубликованные кадры переговоров быстро разошлись по соцсетям, а отдельные фрагменты с участием переводчика стали вирусными.

Зрителей впечатлили английский Садыкова, его выразительная мимика и способность передавать интонации российского президента. В комментариях пользователи восхищаются профессионализмом дипломата, отмечая его выдержку и уверенную манеру речи.

Высокую оценку Садыков ранее получил и от американской стороны. В январе 2026 года Уиткофф при встрече назвал его «легендой» и признался, что теперь узнаёт переводчика по голосу. Спецпосланник Трампа также назвал его голос лучшим на Земле.

Садыков уже много лет сопровождает Путина на международных переговорах. В частности, он работал на встрече российского и американского президентов на Аляске в августе 2025 года, а также участвовал в саммите в Хельсинки в 2018-м.