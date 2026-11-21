Уверенную манеру выступлений переводчика Владимира Путина Алексея Садыкова могли сформировать занятия в студенческом театре. Во время учёбы в МГЛУ он активно участвовал в постановках на английском языке, рассказала декан факультета английского языка Ксения Голубина.

Преподаватель вспомнила, что будущий переводчик российского президента проявлял интерес не только к изучению иностранных языков. Особое место в его студенческой жизни занимал Английский театр университета, где Садыков смог раскрыть свои творческие способности.

«Алексей активно занимался в нашем Английском театре, раскрывшем в нём иную — творческую сторону. Это, видимо, сформировало его умение блестяще выступать на публике», — рассказала Голубина РИА «Новости».

Садыков окончил Московский государственный лингвистический университет в 2008 году. Впоследствии он стал участвовать в переговорах на высшем государственном уровне, обеспечивая перевод встреч российского президента с зарубежными представителями.

В частности, 12 ноября он работал на переговорах Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле. Переводчик сопровождал российскую делегацию и во время других контактов с американской стороной, включая саммит России и США на Аляске в августе 2025 года.

Life.ru рассказывал, как Садыков отреагировал на неожиданную популярность в социальных сетях. После публикации кадров кремлёвских переговоров пользователи стали активно обсуждать его профессиональную манеру. Сам переводчик объяснил, что он и его коллеги просто стараются хорошо выполнять свою работу.