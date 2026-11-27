Не только снег гребут лопатой: Московские сугробы взвинтили цены на уборочный инвентарь
В Москве на фоне снегопадов выросли цены и спрос на снегоуборочные лопаты
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Обильные снегопады в Москве подстегнули продажи снегоуборочного инвентаря, который за год заметно прибавил в цене. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра «Чек Индекс».
С 20 по 24 ноября количество покупок лопат для расчистки снега увеличилось на 15% относительно аналогичного периода 2025 года. Их медианная стоимость достигла 1460 рублей, прибавив 11%. Ручные толкатели снега подорожали на 10%, до 2125 рублей, а спрос на них вырос на 4%.
Наиболее выраженную динамику среди рассматриваемых товаров показали автомобильные щётки, которые приобретали на 16% чаще. Их медианная цена поднялась на 9% и составила 842 рубля. Аналитики связывают повышенный интерес к таким принадлежностям с необходимостью очищать машины после обильных осадков.
Особенно заметное оживление продаж снегоуборочных приспособлений наблюдается в московской агломерации.
Напомним, 25 ноября Гидрометцентр России сообщил, что пик мощного снегопада в столичном регионе остался позади. Обильные осадки принёс балканский циклон, после прохождения которого началось похолодание. Дополнительную опасность для пешеходов представляла ледяная корка, скрытая под свежевыпавшим снегом.
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