Обильные снегопады в Москве подстегнули продажи снегоуборочного инвентаря, который за год заметно прибавил в цене. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра «Чек Индекс».

С 20 по 24 ноября количество покупок лопат для расчистки снега увеличилось на 15% относительно аналогичного периода 2025 года. Их медианная стоимость достигла 1460 рублей, прибавив 11%. Ручные толкатели снега подорожали на 10%, до 2125 рублей, а спрос на них вырос на 4%.

Наиболее выраженную динамику среди рассматриваемых товаров показали автомобильные щётки, которые приобретали на 16% чаще. Их медианная цена поднялась на 9% и составила 842 рубля. Аналитики связывают повышенный интерес к таким принадлежностям с необходимостью очищать машины после обильных осадков.

Особенно заметное оживление продаж снегоуборочных приспособлений наблюдается в московской агломерации.

Напомним, 25 ноября Гидрометцентр России сообщил, что пик мощного снегопада в столичном регионе остался позади. Обильные осадки принёс балканский циклон, после прохождения которого началось похолодание. Дополнительную опасность для пешеходов представляла ледяная корка, скрытая под свежевыпавшим снегом.