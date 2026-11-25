Самая интенсивная фаза снегопада в Москве и Подмосковье осталась позади. Об ослаблении осадков и предстоящем похолодании сообщил Гидрометцентр России.

Столичный регион оказался в тыловой части балканского циклона, принёсшего обильные осадки. Атмосферное давление начнёт повышаться, а снегопад постепенно ослабнет.

В ночь на 26 ноября ожидается небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха в Москве составит -3…-5 градусов, в Подмосковье — -3…-6 градусов.

Днём в четверг небольшие осадки сохранятся. В столице столбики термометров покажут -1…-3 градуса, по области — -1…-4 градуса. Скорость северо-западного ветра составит 6–11 м/с с отдельными порывами до 15 м/с.