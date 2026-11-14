Владимир Зеленский может предпочитать зарубежные поездки в периоды активных переговоров из-за напряжённой обстановки в Киеве и необходимости лично добиваться дальнейшей поддержки европейских союзников. Такое мнение в беседе с «Царьградом» высказал политолог Юрий Светов, не согласившийся с версией о страхе украинского президента перед государственным переворотом.

Ранее военный эксперт Виталий Киселёв предположил, что Зеленский покидает Украину во время переговоров с Россией, опасаясь возможной ликвидации и внутренних политических потрясений. Однако Светов сомневается, что в стране сейчас существуют силы, способные самостоятельно организовать смену власти.

По оценке политолога, одна из причин поездок связана с обстановкой в украинской столице, которая подвергается ударам. Находясь за границей, Зеленский может дистанцироваться от повседневных проблем и критики в адрес руководства страны.

«Поэтому проще уехать за границу и оттуда предъявлять претензии этому господину Кличко, что он не справляется, или ещё кому-то», — считает Светов.

Вторую причину эксперт связывает с необходимостью личных переговоров о финансовой и военной помощи. По его мнению, Зеленскому важно непосредственно общаться с европейскими руководителями, убеждать их продолжать поддержку Киева и контролировать выполнение достигнутых договорённостей.

При этом Светов не исключает возможности внешнего вмешательства в украинскую политику, но считает внутренний переворот маловероятным.

Нынешняя поездка украинского президента в Ирландию действительно пришлась на очередной раунд дипломатических контактов. После консультаций России, США и Украины в Абу-Даби американские представители провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве, а затем встретились с Зеленским в Дублине.