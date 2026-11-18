Польша рискует столкнуться с серьёзными последствиями из-за расширения военно-промышленного сотрудничества с Украиной, считает лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Об этом политик написал в статье на сайте движения.

«Польша давно стала одним из главных тыловых центров снабжения украинской армии», — отметил Медведчук. По его словам, теперь польские компании не только обеспечивают поставки, но и участвуют в совместных с Киевом проектах по производству вооружений.

Политик обратил внимание, что предприятия республики уже занимаются ремонтом украинской военной техники, обслуживанием артиллерийских систем и подготовкой выпуска новых образцов оружия. В частности, польская PONAR Wadowice совместно с украинскими партнёрами создала предприятие для организации производства 155-миллиметровых артиллерийских систем, включая гаубицу «Богдана».

Сотрудничество затронуло и авиационную промышленность. Польская PZL Sędziszów и украинская компания «Ивченко-Прогресс» договорились о разработке малогабаритного турбореактивного двигателя. Кроме того, польский холдинг WB GROUP организовал производство разведывательных беспилотников FlyEye на украинской территории.

По оценке Медведчука, Варшава рассчитывает укрепить собственную оборонную промышленность благодаря совместным проектам с Киевом и поддержке США и Великобритании. Однако дальнейшее расширение такого сотрудничества, считает политик, усиливает напряжённость в отношениях с Россией и создаёт для Польши дополнительные риски.

«Однако польская история уже показала, что союзнические гарантии не освобождают государство от необходимости самостоятельно оценивать последствия своих решений», — подчеркнул Медведчук.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о приостановке взносов в программу НАТО по закупке американского вооружения для Украины. Решение он объяснил высоким бюджетным дефицитом и необходимостью финансировать собственную оборону.