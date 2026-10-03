Не только творог: Врач назвала продукты, которые помогут получить достаточно кальция

Получать достаточно кальция можно и без регулярного употребления творога — этот макроэлемент содержится сразу в нескольких группах продуктов. Главное условие — разнообразный рацион. Об этом 360.ru рассказала диетолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова.

По словам врача, количество кальция в твороге зависит от технологии его производства, а некоторые сыры, молоко или йогурт способны дать не меньше минерала на обычную порцию.

«Кальций — это не какой-то уникальный компонент, который есть исключительно в твороге», — подчеркнула Разаренова.

Тем, кто полностью отказался от молочных продуктов, специалист советует обратить внимание на обогащённые кальцием растительные напитки и тофу. При выборе таких продуктов важно изучать состав: содержание минерала заметно различается в зависимости от технологии производства.

Хорошим источником также может стать рыба с мягкими съедобными костями — например, сардины или консервированный лосось. Из овощей врач выделила кейл, пак-чой и брокколи, хотя для получения сопоставимого с молоком количества кальция их потребуется съесть значительно больше.

Ранее Life.ru рассказывал, что творог подходит далеко не всем. К примеру, при некоторых заболеваниях почек его количество приходится ограничивать, а людям с атеросклерозом рекомендуют внимательнее выбирать жирность продукта.