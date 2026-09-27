Врач назвала болезни, при которых творог может навредить

Творог считается полезным продуктом, но подходит не каждому человеку. Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала «Царьграду», при каких состояниях его употребление стоит ограничить или полностью исключить.

По словам врача, прежде всего нужно учитывать индивидуальную реакцию организма на молочные продукты. Если после творога появляются тяжесть, вздутие или другие неприятные ощущения, причину таких симптомов стоит выяснить со специалистом.

Осторожность с творогом необходима при некоторых заболеваниях желудка и почек. При нарушениях работы почек значение имеет количество белка в рационе, поскольку дополнительная нагрузка может быть нежелательной.

Также врач обратила внимание на людей с атеросклерозом и лишним весом. В таких случаях важно учитывать жирность продукта и размер порции.

Если противопоказаний нет, творог можно включать в ежедневный рацион. Для взрослых ориентиром может быть около 200 граммов в сутки, для детей — до 100 граммов. У людей с высокой физической активностью количество продукта может быть немного больше.

Пожилым людям творог также может быть полезен благодаря содержанию белка и кальция, однако им рекомендуется придерживаться умеренных порций. При хронических заболеваниях почек количество белковых продуктов необходимо согласовывать с врачом.

При атеросклерозе полностью отказываться от творога не обязательно. Важно выбирать продукт с подходящей жирностью, например в диапазоне 1,5–5%, и избегать вариантов с большим количеством насыщенных жиров, сахара и сладких добавок.

При диабете второго типа несладкий творог может оставаться частью рациона благодаря высокому содержанию белка и низкому количеству углеводов. Однако добавление сахара, варенья или других наполнителей меняет пищевую ценность продукта. Таким образом, творог может быть полезным продуктом, но его количество и состав стоит подбирать с учётом состояния здоровья и индивидуальных особенностей организма.

Ранее сообщалось, что с января 2027 года начнут действовать новые ГОСТы на творог. Список разрешённого сырья расширят, добавив пастеризованное и сгущённое молоко. Нормы белка снизят до 14%, 15% или 17% в зависимости от жирности (сейчас 14%, 16% и 18%), а минимальная массовая доля влаги вырастет с 60% до 65%.