Не трогайте чужие головы и прячьте пятки: Пять безобидных привычек, за которые вас возненавидят в Азии

Обычная попытка остановить улетевшую купюру ногой или дружески потрепать ребёнка по волосам может поставить туриста в неловкое положение в Таиланде. В некоторых странах Азии даже привычные бытовые движения имеют особое значение. О правилах местного этикета рассказала для Life.ru эксперт Onlinetours Дарья Абакумова.

В Таиланде особенно внимательно относятся к голове и ногам. Первая традиционно считается наиболее почитаемой частью тела, поэтому прикасаться к чужим волосам без разрешения не стоит. Ступни, напротив, воспринимаются как низшая часть тела. Из-за этого невежливо указывать ногой на людей, направлять подошвы в сторону статуй Будды или подталкивать ими вещи.

Отдельная история связана с деньгами. На тайских банкнотах изображён король, поэтому попытка прижать улетевшую купюру ногой может быть воспринята как неуважение к монарху. Гораздо безопаснее просто наклониться и поднять её.

В Китае и Вьетнаме хорошее впечатление помогает произвести другая привычка — передавать важные предметы двумя руками. Так можно вручить визитку, подарок или деньги. Это не обязательное требование к иностранцам, но подобный жест демонстрирует уважение к собеседнику.

Не менее важно контролировать эмоции. Во Вьетнаме публичные ссоры и громкие выяснения отношений могут восприниматься особенно болезненно. На Бали открытое раздражение тоже нежелательно, прежде всего в храмах и во время религиозных церемоний. Если возникла проблема с заселением или заказом, эксперт советует обсуждать её спокойно, не устраивая конфликт при посторонних.

Особой осторожности требуют религиозные места. В буддийских храмах Таиланда необходимо соблюдать требования к одежде, а в отдельных помещениях снимать обувь. На Бали посетителям некоторых святынь понадобится саронг — традиционная ткань, которой оборачивают нижнюю часть тела. Фотографировать участников церемоний и местных жителей лучше только с их согласия.

При этом заучивать десятки запретов перед отпуском необязательно. По словам Абакумовой, на популярных курортах привыкли к иностранцам и обычно спокойно реагируют на случайные промахи. Главное — обращать внимание на поведение окружающих, соблюдать местные правила и не пытаться любой ценой повторять незнакомые ритуалы.

Интерес российских туристов к азиатским направлениям растёт на фоне сложностей с оформлением европейских виз. Как ранее сообщал Life.ru со ссылкой на аналитиков OneTwoTrip, путешественники всё чаще выбирают страны Азии вместо Европы. При этом они готовы заранее планировать поездки и мириться со сложной логистикой ради новых впечатлений. По данным, приведённым изданием, заметно вырос спрос на путешествия в Китай и Вьетнам.