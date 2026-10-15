Не ты проиграл — тебя «слили»? Block Blast заподозрили в манипуляциях ради рекламы

Популярную мобильную головоломку Block Blast заподозрили в намеренном усложнении партий ради заработка на рекламе. Как утверждает Mash Money, программа способна сначала помочь пользователю приблизиться к личному рекорду, а затем создать условия, при которых продолжить игру практически невозможно без просмотра рекламного ролика.

По данным авторов расследования, за управление такими сценариями отвечает механизм RewardHighValueAdHarvestTrait, обнаруженный при анализе программного кода. Его предполагаемая задача — выявлять игроков, которые чаще других соглашаются смотреть рекламу ради дополнительных попыток.

Схема, описанная Mash Money, строится на чередовании успехов и неудач. Сначала пользователь получает возможность набрать много очков, но в решающий момент сложность резко возрастает. Когда партия заканчивается, ему предлагают посмотреть рекламу, чтобы вернуться в игру.

После такого «возрождения» результат, по утверждению исследователей, может искусственно увеличиваться на величину до 10% от личного рекорда. Это создаёт дополнительный стимул продолжать прохождение и снова пользоваться рекламными бонусами.

В материалах расследования отмечается, что алгоритмы принимают во внимание данные о гаджете, геолокации и объёме средств, уже полученных с пользователя. Предполагается, что на базе этой аналитики формируется оценка рекламной привлекательности геймера, что в свою очередь диктует, как будут развиваться события в игре.

Масштабы аудитории делают подобную модель потенциально прибыльной. Ещё в январе разработчик Hungry Studio сообщал о 300 миллионах активных пользователей в месяц и 70 миллионах ежедневно. Компания также подтвердила, что за 2025 год провела более десяти тысяч экспериментов с игровыми механиками, однако это само по себе не доказывает намеренное управление проигрышами. Известно, что за 5 месяцев 2026 года головоломка принесла разработчикам $127 миллионов рекламной выручки.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении МВД по поводу мошеннической рекламы в мобильных играх. Злоумышленники используют игровые баннеры с обещаниями выигрышей и быстрого заработка, чтобы заманивать пользователей на сайты для кражи персональных и банковских данных.