«Не убегайте!» Фон дер Ляйен ретировалась из Европарламента после публичной взбучки

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула зал Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика, который обвинил её в доведении Европы до экономического упадка и грани войны. Политик также раскритиковал планы дальнейшего финансирования Украины. Видеозапись выложил парламентарий.

Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Milan Uhrík • Republika

Инцидент произошёл 21 октября в Страсбурге, где евродепутаты обсуждали итоги саммита Евросоюза 15–16 октября. Во время своей речи Угрик возложил на руководство Еврокомиссии ответственность за ухудшение экономической ситуации в ЕС и рост международной напряжённости. Когда фон дер Ляйен направилась к выходу, парламентарий обратился непосредственно к ней.

«Госпожа фон дер Ляйен, не убегайте», — произнёс Угрик вслед уходящей чиновнице.

Затем депутат обвинил главу Еврокомиссии в намерении направить Украине дополнительные €70 млрд за счёт европейских налогоплательщиков. По его мнению, Брюсселю следует сосредоточиться на внутренних проблемах, включая дороговизну жизни, жилищные трудности и растущие расходы на энергоресурсы.

Кадры выступления Угрик разместил в социальной сети. При этом причины ухода фон дер Ляйен из зала официально не уточнялись. На заседании обсуждались результаты октябрьского саммита ЕС, участники которого не смогли согласовать дополнительные средства для Киева. Несмотря на разногласия, глава Еврокомиссии подтвердила намерение продолжать поддержку Украины.