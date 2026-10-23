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Регион
Опубликовано 23 октября, 11:36

«Вам должно быть стыдно!» Депутат устроил взбучку фон дер Ляйен из-за €70 млрд для Зеленского

Фон дер Ляйен устроили взбучку в Европарламенте из-за €70 млрд для Зеленского

Обложка © European Parliament

Обложка © European Parliament

Словацкий депутат Европарламента Милан Угрик устроил публичную перепалку с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен из-за дополнительных €70 млрд для Украины. Политик обвинил руководство ЕС в пренебрежении интересами собственных граждан. Выступление состоялось 21 октября на заседании Европарламента в Страсбурге, его запись опубликована на официальном сайте законодательного органа.

Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Milan Uhrík • Republika

Угрик возмутился намерением Брюсселя искать новые средства для Киева, несмотря на рост стоимости жизни в европейских странах. По его мнению, вместо финансирования украинского конфликта Евросоюзу следует заняться проблемами работающих граждан, молодёжи и семей.

«Вам должно быть стыдно за то, что вы хотите вместе с Зеленским обокрасть европейцев еще на €70 млрд. Очнитесь и посмотрите на реальность!», — заявил Угрик.

Евродепутат также раскритиковал высокие цены на энергоносители и трудности с приобретением жилья. Он призвал европейских чиновников прислушаться к населению и пересмотреть бюджетные приоритеты.

Во время выступления фон дер Ляйен покинула зал. Угрик обратился к ней с призывом не уходить и продолжил свою речь. При этом подтверждений того, что глава Еврокомиссии покинула заседание именно из-за критики, нет.

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Ранее Life.ru сообщал о трудностях Евросоюза с поиском дополнительных €70 млрд для Украины. По данным La Repubblica, запрос Киева вызвал разногласия между европейскими государствами. Словакия, Венгрия и Чехия отказались участвовать в новом финансировании. Решение о выделении дополнительных средств пока не принято.

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Андрей Бражников
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