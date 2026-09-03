Не укладывать, а будить: Сомнолог раскрыл способ вернуть ребёнка в школьный режим

Восстанавливать школьный режим сна нужно не с раннего отбоя, а с постепенного изменения времени подъёма. Такой способ предложил врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Нужно не ложиться раньше, чтобы раньше встать, а нужно раньше вставать, чтобы раньше ложиться», — объяснил специалист.

Организм постепенно накопит усталость, и ребёнку станет проще уснуть в нужное время. Если на каникулах школьник просыпался в 11 часов, сначала его можно несколько дней будить в 10, затем — в девять. Сдвигать подъём эксперт советует примерно на час каждые один-два дня, пока семья не выйдет на учебный график.

Если перестроить распорядок заранее не удалось, сомнолог рекомендует сохранить ранние подъёмы и не пытаться насильно укладывать ребёнка в девять вечера. По его словам, привыкание обычно занимает несколько дней.

Кудинов также посоветовал не компенсировать недосып продолжительным дневным отдыхом, если ребёнок обычно уже обходится без него. Однако для первоклассников действует исключение: Роспотребнадзор рекомендует организовывать им дневной сон продолжительностью до двух часов.

Ускорить перестройку помогут прогулки, активные занятия и семейный досуг. При этом врач не советует резко вводить жёсткие запреты на гаджеты: новые ограничения могут лишь добавить конфликтов в период адаптации.

Ранее Life.ru рассказывал о другом способе мягко вернуть ребёнка к школьному графику. Сомнолог советовала каждый день переносить подъём на полчаса, добавлять физическую активность днём, а за несколько часов до сна переходить к спокойным занятиям.