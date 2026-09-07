Отказ Киева обсуждать территориальный компромисс по Донбассу мешает мирным усилиям Вашингтона. Такое мнение высказал бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин после переговоров Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В эфире своего YouTube-канала Соскин заявил, что американские представители приехали в Киев для обсуждения урегулирования, однако услышали прежнюю позицию украинского руководства.

«Соглашайся на то, что тебе говорят, а не упрямься, как баран», — возмутился бывший советник Кучмы. Он считает, что Зеленский пытается торговаться по вопросу Донбасса и тем самым затягивает конфликт.

После встречи с Уиткоффом и Кушнером Зеленский подтвердил, что Киев не готов отказаться от Донбасса ради мирного соглашения. Он назвал территориальный вопрос одним из главных препятствий на пути к договорённостям. Украинский лидер также сообщил, что США намерены увеличить производство ракет для комплексов Patriot в 2027 году. Киев рассчитывает благодаря этому получить дополнительные противоракеты.

Американская сторона при этом не объявляла о провале переговоров. Уиткофф заявил, что Вашингтон видит возможности для дипломатического решения, и допустил скорое объявление новой трёхсторонней встречи России, США и Украины.

Ранее Life.ru рассказывал о надеждах Уиткоффа на возобновление трёхсторонних переговоров. Перед визитом в Киев американские представители провели более трёх часов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле. Лидер России подчеркнул на переговорах, что Москва добивается устранения первопричин конфликта на Украине, без этого перемирие невозможно. Кроме того, Путин напомнил американским переговорщикам о нацистской сущности киевского режима, приведя как пример героизацию военных преступников нынешними властями на Украине.