Поездка Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера на Украину стала следствием масштабных атак российской армии. Об этом сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.

По мнению журналиста, российские удары по военной и энергетической инфраструктуре противника заметно усилились. В частности, атакам подвергаются «металлургические заводы, портовые сооружения, логистические центры — все это становится более интенсивным».

Ваннер полагает, что именно обострение ситуации вынудило официальных лиц искать контакты с представителями американского лидера. Эксперт утверждает, что «именно Уиткофф и Кушнер сейчас приехали в Киев, дав Зеленскому возможность попросить двух спецпосланников американского президента дать денег».

Финансовый вопрос стоит крайне остро. Как подчеркнул репортёр, у украинского государства образовался дефицит бюджета размером около 32 миллиардов долларов на будущий год.

Эту внушительную сумму не удается закрыть даже при условии регулярной западной поддержки. Теперь руководство страны пытается найти новые способы привлечения средств через прибывшую делегацию из Соединённых Штатов.