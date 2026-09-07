Berliner Zeitung рассказала о проблемах Зеленского на фоне визита Уиткоффа

Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер приехали в Киев на фоне обострения политических проблем Владимира Зеленского. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

По информации издания, украинский президент сейчас пытается справиться с политическим кризисом, который усилился после серии коррупционных скандалов. Ситуация вокруг украинской власти продолжает привлекать внимание на фоне визита американской делегации.

«Этот кризис привёл к тому, что коррупционный скандал вокруг взяток Энергоатома на 100 миллионов долларов набирает обороты и теперь охватил большую часть его [Зеленского] внутреннего круга власти», — пишет Berliner Zeitung.

Газета также отмечает, что в Киеве растёт напряжённость на фоне новых проблем Зеленского. В статье отдельно упомянуты арест и обыски в Генеральной прокуратуре Украины, которые произошли на фоне визита представителей США.