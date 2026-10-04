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Опубликовано 4 октября, 14:00

Не успел на зелёный: В Екатеринбурге водитель перенёс мужчину через дорогу

Водитель перенёс на руках мужчину с тростью через дорогу в Екатеринбурге

Водитель перенёс на руках мужчину с тростью через дорогу в Екатеринбурге. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anniixxfit

Водитель перенёс на руках мужчину с тростью через дорогу в Екатеринбурге. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anniixxfit

Водитель в Екатеринбурге вышел из машины и на руках перенёс через дорогу мужчину с тростью, который не успел закончить переход на зелёный сигнал светофора. Трогательный момент на улице Машинной попал на видео.

Водитель перенёс на руках мужчину с тростью через дорогу в Екатеринбурге. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ anniixxfit

Пешеход медленно шёл по «зебре», но светофор успел переключиться раньше, чем он добрался до другой стороны. Остальные автомобилисты остановились и ждали, а один из водителей решил помочь: подошёл к мужчине, поднял его и перенёс через оставшуюся часть проезжей части. Кадры опубликовала девушка автомобилиста.

«Если вы в силах помочь — помогайте. А у меня ещё плюс одно напоминание, почему я люблю своего мужчину», — подписала она видео.

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Похожая история произошла в августе в Адлере. Тогда Life.ru рассказывал о машинисте электрички, который вовремя заметил ребёнка на железнодорожных путях и остановил состав. Мужчина вышел из кабины и перенёс мальчика на руках в безопасное место.

Больше новостей о повседневной жизни россиян и поступках неравнодушных людей — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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