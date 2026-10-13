«Не успел оттормозить»: Ford вылетел на тротуар в центре Петербурга и сбил женщину

В Санкт-Петербурге автомобиль Ford после столкновения с Audi вылетел на тротуар, сбил женщину и врезался в стену здания. Авария произошла на пересечении Гороховой и Садовой улиц, сообщает 78.ru.

По предварительным данным, водитель Ford выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Audi. От удара его машину отбросило на тротуар, где находилась женщина. Пострадавшую доставили в больницу, предположительно, с открытым переломом.

Место происшествия. Фото © 78.ru

«Скользкая дорога, не успел оттормозить. Дождь шёл, не видно было», — объяснил водитель Ford журналистам.

Мужчина добавил, что переживает за состояние пострадавшей и намерен обсудить с ней вопрос компенсации ущерба.

Водитель Audi по имени Роман рассказал, что двигался на разрешающий сигнал светофора, когда в его автомобиль врезался Ford Mondeo. После столкновения иномарка продолжила движение в сторону тротуара и сбила женщину.

Ранее Life.ru сообщал, что в Симферополе трёхлетний ребёнок попал под колёса минивэна Hyundai Grand Starex. ДТП произошло 9 октября около 14:30 на улице Битакской. По предварительным данным, малыш неожиданно выбежал на проезжую часть и оказался перед движущимся автомобилем. Ребёнок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.