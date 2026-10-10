Внезапно выбежал на дорогу: В Симферополе трёхлетний малыш попал под колёса минивэна

Трёхлетний ребёнок оказался в больнице после наезда минивэна в Симферополе. Малыш неожиданно появился на проезжей части и попал под колёса автомобиля. О происшествии сообщила прокуратура Крыма.

Авария случилась в пятницу, 9 октября, примерно в 14:30 на улице Битакской. За рулём Hyundai Grand Starex находился мужчина 1970 года рождения. Иномарка двигалась со стороны улицы Крупской в направлении улицы Федько, когда перед ней оказался маленький пешеход.

По предварительной информации правоохранителей, ребёнок бегом пересекал дорогу справа налево относительно движения машины.

В результате столкновения малыш получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Подробности о его нынешнем состоянии пока не раскрываются.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают полную картину случившегося. Проверка проводится под контролем республиканской прокуратуры.

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