Смерть 16-летнего школьника во время учебных сборов в посёлке Марковском Пермского края, по предварительным данным, не связана с физическими нагрузками или внешним воздействием. Об этом сообщили на официальной странице краевого центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» во «ВКонтакте».

В учреждении также отметили, что организаторам сборов не было известно о каких-либо особенностях здоровья подростка, которые могли привести к трагедии. Окончательные причины его смерти предстоит установить экспертам.

Представители «Авангарда» выразили соболезнования семье юноши и призвали общественность воздержаться от преждевременных выводов до завершения проверки.

Напомним, трагедия произошла 24 ноября. Как ранее рассказывал Life.ru, подросток внезапно потерял сознание в комнате отдыха. Спасти его не удалось. К выяснению обстоятельств произошедшего подключились следователи, прокуратура и специальная комиссия под руководством краевого министерства образования. Назначена судебно-медицинская экспертиза.