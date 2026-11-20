Не успели взлететь: электронная сигарета загорелась на рейсе из Петербурга
В Пулково электронная сигарета загорелась на борту самолёта перед взлётом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Электронная сигарета начала плавиться на борту самолёта Санкт-Петербург — Тюмень перед взлётом. Из-за происшествия лайнер вернулся на стоянку, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке»
Инцидент произошёл в аэропорту Пулково, когда Boeing авиакомпании Nordwind уже готовился к вылету. У одного из пассажиров перегрелась электронная сигарета, которая начала плавиться и загорелась прямо в салоне.
Бортпроводники оперативно потушили устройство, однако командир воздушного судна решил не продолжать взлёт. Самолёт вернулся на стоянку, чтобы неисправную электронку могли изъять и утилизировать.
В результате происшествия никто не пострадал. После необходимых процедур лайнер вновь отправился в путь. По данным СМИ, задержка составила около 15 минут.
Ранее Life.ru сообщал о похожем происшествии на рейсе Уфа — Анталья. Тогда во время посадки пассажиров на борт загорелся пауэрбанк. Из-за возгорания салон самолёта заполнился дымом.