Электронная сигарета начала плавиться на борту самолёта Санкт-Петербург — Тюмень перед взлётом. Из-за происшествия лайнер вернулся на стоянку, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке»

Инцидент произошёл в аэропорту Пулково, когда Boeing авиакомпании Nordwind уже готовился к вылету. У одного из пассажиров перегрелась электронная сигарета, которая начала плавиться и загорелась прямо в салоне.

Бортпроводники оперативно потушили устройство, однако командир воздушного судна решил не продолжать взлёт. Самолёт вернулся на стоянку, чтобы неисправную электронку могли изъять и утилизировать.

В результате происшествия никто не пострадал. После необходимых процедур лайнер вновь отправился в путь. По данным СМИ, задержка составила около 15 минут.