Паника и дым в салоне: Телефон пассажира загорелся на рейсе Utair в Краснодар

Смартфон Xiaomi загорелся во время полёта самолёта Utair из Сургута (ХМАО) в Краснодар. В салоне началось задымление, пассажиры вскочили со своих мест и стали кричать о пожаре, сообщает SHOT.

Возгорание произошло у пассажира, сидевшего возле прохода. Мужчина бросил вспыхнувший телефон на пол и попытался залить его водой.

На помощь прибыла бортпроводница с огнетушителем. О происшествии доложили командиру воздушного судна, после чего он объявил сигнал бедствия.

Экипаж оперативно потушил устройство, затем смартфон поместили в контейнер и залили водой, чтобы исключить повторное возгорание. Примерно через минуту сигнал бедствия отменили, а самолёт продолжил полёт в Краснодар.

При тушении незначительно повредили напольное покрытие самолёта. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее Life.ru рассказывал, что пауэрбанк экс-министра транспорта Нидерландов Эйрлингса взорвался на борту самолёта KLM. Примечательно, что чиновник одно время возглавлял эту авиакомпанию.