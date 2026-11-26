Современные технологии мешают серийным убийцам годами оставаться незамеченными и совершать новые преступления. ДНК-анализ, видеонаблюдение и цифровое отслеживание помогают полиции быстрее вычислять подозреваемых, объяснил «Газете.ru» профессор МГППУ Николай Дворянчиков.

«Классические серийные убийцы почти исчезли», — отметил специалист.

По его словам, дело не в том, что преступники научились контролировать свои желания, а в том, что им стало сложнее сохранять анонимность. В США пик активности таких убийц пришёлся на 1987 год: тогда насчитывали 150 преступников и 404 жертвы. В 2010–2018 годах зафиксировали уже 43 случая.

В России число разыскиваемых серийных убийц сократилось с 25 в 2012 году до 14 в 2024-м. Однако реальное количество действующих преступников может быть в 1,5–2 раза выше, полагает психолог. Одна из причин — высокая латентность преступлений сексуального характера, о которых пострадавшие не всегда сообщают в полицию.

Дворянчиков также привёл мнение испанского криминолога Висенте Гарридо: потенциальных преступников не стало меньше, но теперь многих задерживают после первого убийства, не позволяя продолжить серию.

В октябре Life.ru рассказывал, что Следственный комитет подключил искусственный интеллект к поиску серийных преступников. Специальное подразделение ведомства с 2014 года помогло раскрыть более 50 преступных серий, объединивших свыше 400 эпизодов.