Чтобы не купить зубную пасту-«пустышку», нужно обращать внимание на её состав, а не на цену и рекламные обещания. Об этом рассказала врач-стоматолог, доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии имени Е. В. Боровского Сеченовского университета Нина Новожилова.

В рамках мини-исследования специалист изучила 58 маркетинговых заявлений 20 популярных брендов из бюджетного, премиального и экологического сегментов. Полное научное подтверждение получили лишь четыре обещания (7%). Ещё 24 (41%) преувеличивали эффект действующих компонентов, 20 (34%) не подтвердились или не поддавались проверке, а десять (17%) вообще не касались эффективности средств.

«Дороже не означает более обоснованно. В описаниях дорогих паст обещания в среднем не были точнее, чем в описаниях бюджетных паст», — отметила Новожилова.

На какие уловки маркетологов не стоит вестись

За обещанием восстановить повреждённую эмаль до 45% могут стоять исключительно лабораторные данные. В действительности паста способна лишь восполнить часть утраченных минералов, но не восстановить уже разрушенную эмаль.

Заявление об осветлении зубов в три раза эффективнее может подразумевать сравнение не с другими пастами, а с собственной формулой без активного компонента. А обещание уменьшить кровоточивость дёсен до 90% в одном из изученных случаев основывалось на исследовании, участники которого дополнительно пользовались ополаскивателем.

Не стоит переплачивать и за древесный уголь. Клиническое исследование не показало преимуществ угольных паст в осветлении зубов перед обычными средствами с фторидом, а лабораторные испытания выявили более выраженное повреждение поверхности зубов. За удаление пигментированного налёта в таких пастах могут отвечать совсем другие компоненты — пирофосфаты и мягкие абразивы.

Надпись «Без фтора» также не стоит воспринимать как преимущество: эффективность паст с концентрацией фторидов 1000–1500 ppm в профилактике кариеса научно доказана.

При этом среди бюджетных средств есть пасты с обоснованными обещаниями. Например, клиническое исследование подтвердило способность пасты стоимостью около 300 рублей за 100 мл осветлять зубы на полтора тона за четыре недели. А заявление о защите от кариеса пасты за 150 рублей с концентрацией фторида 1000 ppm соответствует научным данным.

Какие компоненты искать в составе зубной пасты

Для защиты от кариеса. Подойдут средства с фторидом натрия (Sodium Fluoride), монофторфосфатом натрия (Sodium Monofluorophosphate), фторидом олова (Stannous Fluoride) или аминофторидом (Olaflur). Важно обращать внимание на концентрацию фторидов, которую указывают на упаковке.

Российский стандарт ГОСТ 7983-2016 предусматривает следующие рекомендуемые концентрации для детских фторидсодержащих паст: от шести месяцев до двух лет — 500 ppm; от двух до шести лет — 1000 ppm; старше шести лет — 1450 ppm.

Европейская академия детской стоматологии (EAPD) рекомендует использовать пасту с концентрацией 1000 ppm уже с появления первого зуба. До двух лет количество средства должно быть размером с рисовое зёрнышко, с двух до шести лет — с горошину. После шести лет рекомендованная концентрация составляет 1450 ppm. Пасты с таким содержанием фторидов также подходят большинству взрослых.

При повышенной чувствительности зубов. Стоит искать пасты с нитратом калия (обычно 5%), фторидом олова, аргинином (8%), кальций-натрий-фосфосиликатом (NovaMin) или гидроксиапатитом кальция. Для появления эффекта может потребоваться несколько недель ежедневного применения. Если улучшения нет, необходимо обратиться к врачу: чувствительность может сигнализировать о кариесе и других заболеваниях.

При воспалении дёсен. Помочь могут средства с фторидом олова. Хлоргексидин также эффективно уменьшает образование налёта, однако пасты с ним не предназначены для постоянного использования. Применять их следует короткими курсами по назначению стоматолога.

Против зубного камня. Пирофосфаты и соли цинка помогают замедлить образование новых твёрдых отложений. Однако удалить уже сформировавшийся камень при помощи домашней чистки не получится — потребуется профессиональная процедура.

Для осветления зубов. Следует обращать внимание на абразивы и пирофосфаты. Эти компоненты помогают удалять пигментированный налёт от чая и кофе, возвращая зубам естественный оттенок, но существенно изменить их природный цвет не способны.

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